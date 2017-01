Delo: Čakajoč na reorganizacijo (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - V resorju ministrstva za delo naj bi letos v življenje spravili dva pomembna zakona. Prvi je družinski zakonik, drugi pa zakon o socialnem varstvu. Negotovo pa je, ali so rešitve, ki so si jih zamislili pristojni, res najustreznejše in bodo odgovorile na izzive sedanjega časa, piše v Delu Barbara Hočevar.