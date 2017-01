Primorske novice: Pravice gozdov (11. 1.)

Koper, 10. januarja - SSKJ razume pojem lastnina kot pravno priznano pravico do stvari in vseh koristi, ki jih ta daje. To pomeni, da lahko z lastnino načeloma delamo, kar želimo, in da nam te pravice nihče ne sme kratiti, bi mogoče dodali višji razredi. Sliši se povsem enostavno. Toda pri vprašanju gozdov se zaplete, v Primorskih novicah piše Petra Mezinec.