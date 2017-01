Finance: Slutnja: Kot da bo DUTB ostala za vedno (11. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Če pogledamo DUTB od zunaj, lahko opazimo, da ta ustanova ravna, kot da bo ostala za vedno, ne le do leta 2022, ko se izteče njeno poslanstvo. Ali me občutek vara ali ne, bomo še videli, vsaj na področju kadrov pa se krepijo, odkar so bili ustanovljeni, v Financah piše Janez Tomažič.