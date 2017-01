Večer: Slovenski disharmoniki (11. 1.)

Maribor, 10. januarja - Stavka orkestra Slovenske filharmonije je (bila) prva stavka javnih kulturnih delavcev v samostojni Sloveniji. Filharmoniki so se dolgo odločali za ta korak, ampak ker so bili prvi, niso ne oni ne njihovi sogovorniki vedeli, kaj jih čaka in kako dolgo bodo čakali, v Večeru piše Petra Vidali.