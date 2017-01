Dnevnik: Daljnosežna sodba (11. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Za zakonitost in skladnost pogodb o zaposlitvi je odgovoren delodajalec, je konec decembra odločilo vrhovno sodišče in kot neutemeljene zavrnilo zahteve javnih zavodov po vračilu preveč izplačanih plač v javnem sektorju. Ta sodba pa bo najverjetneje imela tudi širše in daljnosežne posledice, v Dnevniku piše Igor Dernovšek.