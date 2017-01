Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 1.)

Ljubljana, 10. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o obisku slovenskega predsednika Boruta Pahorja pri novoizvoljenem predsedniku Avstrije Alexandru Van der Bellnu in o tem, da je Hrvaška zavrnila trditve slovenskega zunanjega ministrstva, da krši določbe iz memoranduma z Mokric. Pisale so tudi o preložitvi obravnave tožbe proti Verbundu zaradi poplav na Dravi.