Delo: Tina v panteonu velikanov (10. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Ko sem v dneh slovesa Tine Maze poslušal in prebiral komentarje o temi njene zadnje predstave, sem razmišljal, zakaj v nekaterih stvareh ne uživamo tako polno, kot sta nam jih narava in življenje namenila, oziroma zakaj nekatere sporadične in za Tinino športno podobo nepomembne stvari tako okupirajo javnost, v Delu piše Vito Divac.