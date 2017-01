Jutarnji list: Izjave Cerarja in Erjavca potrdile nesmiselnost arbitraže (9. 1.)

Zagreb, 9. januarja - Izjave slovenskega premierja Mira Cerarja in zunanjega ministra Karla Erjavca na posvetu slovenskih diplomatov prejšnji teden kažejo, da arbitraža o meji med Slovenijo in Hrvaško ni več smiselna, danes piše Jutarnji list, ki se sklicuje na vire v hrvaški vladi. Trdijo, da izjave dodatno kontaminirajo arbitražo in kažejo nemoč slovenske strani.