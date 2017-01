Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o delovnem obisku predsednika republike Boruta Pahorja v Avstriji, kjer se bo srečal z novim avstrijskim predsednikom Alexanderom van der Bellenom. Pisale so tudi o opozorilih zunanjega ministrstva, da Hrvaška nadaljuje s kršitvami memoranduma z Mokric, in pojavih ptičje gripe v Sloveniji.