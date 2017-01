Delo: Grenka politika za sladkor (9. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Kaj še potrebuje načrt za tovarno, ki bi imela surovino, trg, donosnost in tudi financerje? Vsaj povprečno pametne politike, ki bi znali zamisel podpreti, pa to razen nekaj strateških usmeritev in izrekanj politične podpore ne bi stalo niti ficka. A ponovna gradnja tovarne sladkorja v Sloveniji takšne podpore pač nima, piše v Delu Franc Milošič.