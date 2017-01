Finance: Kako pa vam uspeva slediti spremembam? (10. 1.)

Ljubljana, 9. januarja - Pomembno je vedeti, kakšne so možnosti za zakonito izboljšanje davčne osnove. Želje so eno, gospodarska združenja so jih že večkrat predstavila. Letošnje dejstvo za podjetja je zvišanje stopnje davka na dobiček s 17 na 19 odstotkov. Dvig davka naj bi v državno blagajno prinesel 60 milijonov evrov na leto, v Financah piše Teja Grapulin.