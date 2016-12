Poškodovanemu 14-letniku pirotehniko prodal 20-letnik z območja Šentjurja

Šentjur, 28. decembra - Mladostnik, ki so mu zaradi hudih poškodb v ljubljanskem kliničnem centru morali amputirati obe roki, je pirotehniko kupil pri 20-letniku z območja Šentjurja. Policisti so v preiskavi potrdili, da je poškodba nedvomno nastala med rokovanjem s prepovedanim pirotehničnim sredstvom, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.