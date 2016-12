Mladostnik iz okolice Šentjurja se je domnevno poškodoval s pirotehniko s črnega trga

Ljubljana/Ljubno ob Savinji, 21. decembra - Vse kaže, da se je 14-letnik iz okolice Šentjurja, ki so ga v ponedeljek sprejeli v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru, poškodoval z enim večjih pirotehničnih izdelkov, katerih prodaja ni dovoljena, so sporočili s Policijske uprave Celje. Mladoletniku so sicer morali zaradi izjemno hude poškodbe morali pri zapestjih amputirati obe roki.