Ljubljana, 27. decembra - Policist so na območju Domžal zasegli rekordno količino pirotehnike. Kot so danes pojasnili na PU Ljubljana, so v hišni preiskavi pri 30-letniku iz okolice Domžal zasegli skoraj 150.000 kosov oz. 600 kilogramov pirotehnike. Do odkritja so policisti prišli po obvestilu ene od logaških osnovnih šol, da je učenec v šoli prodajal pirotehniko.