Gorenjski policisti prejeli več prijav o nevarni rabi pirotehnike

Kranj, 27. decembra - Gorenjski policisti so med vikendom prejeli več prijav o nevarni rabi pirotehnike, v dogodku, kjer je bila povzročena materialna škoda, preverjajo znake kaznivega dejanja. V dveh primerih so v Tržiču in na Jesenicah zasegli okoli 500 kosov nedovoljene pirotehnike, kar sta letos samo dva od mnogih zasegov, ter obravnavali udeležbo mladoletnikov.