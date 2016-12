Policista mladoletnikoma zasegla skoraj 850 prepovedanih petard

Celje, 22. decembra - Celjska policista sta danes zjutraj dvema mladoletnikoma, ki sta bila na poti v šolo, zasegla 846 kosov pirotehničnih sredstev Magnum XXL in Pirat, katerih posest in uporaba sta prepovedani. Zoper oba mladoletnika bo policija podala obdolžilna predloga, so sporočili s Policijske uprave Celje.