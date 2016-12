Ob pokih petard in raket se živali prestrašijo in zmedejo

Ljubljana, 26. decembra - Pokanje petard in ognjemeti v novoletnem času ne vznemirjajo le ljudi, prestrašijo in zmedejo se tudi živali. Družba TAM-TAM zato v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana tudi letos izvaja akcijo, s katero na plakatih po mestih opozarjajo, da je uporaba pirotehničnih sredstev, še zlasti petard, nepotrebna in nevarna živalim.