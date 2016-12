Gorenjski policisti ponovno zasegli večje količine petard

Kranj, 23. decembra - Potem ko so slovenski policisti v preteklih dneh mladoletnikom zasegli večje količine nedovoljenih pirotehničnih sredstev, so gorenjski policisti danes v dveh osnovnih šolah ponovno odkrili okoli 1500 petard. Na območju Šempetra pri Gorici pa so policisti zasegli 116 petard. Proti vpletenim mladoletnikom policisti še vodijo postopke.