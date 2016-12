Policisti v zadnjih dneh mladoletnikom zasegli veliko petard

Škofja Loka/Jesenice/Murska Sobota, 22. decembra - Policisti po Sloveniji so v zadnjih dneh obravnavali več primerov nedovoljene rabe, hrambe in prodaje pirotehnike. Na Gorenjskem so mladoletnikom zasegli skupaj 1100 petard, v Murski Soboti 140, na območju Celja pa skoraj 850. Ob tem policisti znova opozarjajo, kako nevarna je uporaba pirotehnike in izpostavljajo pomembno vlogo staršev.