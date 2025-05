Objavljen razpis za obnovo bohinjske železniške proge od Bleda do Nomenja

Ljubljana/Bled/Bohinj, 16. maja - Direkcija RS za infrastrukturo je danes na spletnem portalu javnih naročil objavila razpis za izvajalca del za nadgradnjo bohinjske železniške proge na odsekih od Bleda do Bohinjske Bele in od Bohinjske Bele do Nomenja. Rok za prejem ponudb se izteče 23. junija.