Gorenjsko železniško omrežje čakajo zahtevne investicije

piše Tinkara Zupan

Kranj/Jesenice, 13. januarja - Gorenjsko v prihodnjih letih čaka obsežna nadgradnja železniške infrastrukture. Poleg posodobitve bohinjske proge se najprej obeta nadgradnja postaje na Jesenicah, kjer tečejo pogovori s ponudnikom. Za nadgradnjo proge Ljubljana-Kranj je trasa v usklajevanju. Steklo bo tudi projektiranje za optimizacijo proge do Jesenic in graditev tira do Brnika.