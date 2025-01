Leto 2025: Nadaljevala se bodo obsežna vlaganja v železnice

piše Zoja Črnilec

Ljubljana, 3. januarja - Letos se bodo nadaljevale obsežne naložbe v železniško infrastrukturo, pri čemer je eden največjih projektov v izvajanju posodobitev osrednje železniške postaje v Ljubljani. Nadgradnja čaka tudi več drugih postaj po državi, med drugim v Krškem in Sevnici. Do konca leta naj bi bila zaključena tudi dela na drugem tiru med Divačo in Koprom.