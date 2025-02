Konzorcij za bohinjsko progo se veseli načrtovanega začetka obnove gorenjskega dela proge

Bohinj, 13. februarja - Člani konzorcija za bohinjsko progo so se v sredo v Bohinjski Bistrici zbrali na letni skupščini. Župani so izrazili zadovoljstvo in tudi veliko pričakovanje glede načrtovane investicije v obnovo odseka med Jesenicami in Bohinjsko Bistrico, ki je v zadnji fazi projektiranja, začetek del pa je načrtovan letos.