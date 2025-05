Na posvetu o predlogu obrambne resolucije pozdravili dvig obrambnih izdatkov

Ljubljana, 15. maja - Udeleženci današnjega posveta o predlogu resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki je potekal v državnem svetu, so pozdravili dvig izdatkov za obrambno in varnostno politiko. Strinjali so se, da denar za obrambo ni le denar za orožje, ampak tudi za civilno rabo.