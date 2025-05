Obrambni izdatki prvič po letu 1992 na dva odstotka

Ljubljana, 8. maja - Odnos do obrambe se je skozi zgodovino precej spreminjal. Po ukinitvi naborništva, v obdobju trdnega miru in ob hkratni gospodarski krizi, je bila deležna precejšnjih finančnih rezov. Obrambni izdatki so leta 2014 prvič padli pod odstotek BDP. Po različnih varnostnih krizah pa jih država dviguje, prvič po letu 1992 naj bi dosegli dva odstotka.