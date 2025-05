Ljubljana, 8. maja - Vlada bo že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. Nova obrambna in varnostna politika, s katero je premier Robert Golob že seznanil koalicijo, predvideva varnost tako za vojaške kot civilne namene.