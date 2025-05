Zvišanje obrambnih izdatkov po navedbah stroke neizogibno

Ljubljana, 8. maja - Napoved vlade o zvišanju obrambnih izdatkov je pričakovana in neizogibna, sta za STA ocenili obramboslovki Jelena Juvan in Maja Garb. Geopolitične razmere so zaostrene, Slovenija pa pri obrambnih izdatkih zaostaja za članicami Nata. Vlagati je treba v kadre in bataljonski skupini, delno pa lahko obrambni denar uporabimo v civilne namene, menita.