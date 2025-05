Državni svet podprl predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 14. maja - Državni svetniki so na današnji seji DS podprli predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter predlog zakona o Akademiji znanosti za trajnostni razvoj Slovenije. Sprejeli so tudi sklep o ustanovitvi delovne skupine za pripravo predloga sprememb zakonske ureditve zavodov, so po seji sporočili z državnega sveta.