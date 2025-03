Vlada sprejela predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Ljubljana, 5. marca - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. "Gre za strateško spremembo, s katero še dodatno zvišujemo sredstva za znanost in inovacije z enega na 1,25 odstotka BDP," je na novinarski konferenci po seji povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.