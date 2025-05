Odbor za izobraževanje soglasno sprejel predlog novele znanstvenoraziskovalnega zakona

Ljubljana, 6. maja - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino je danes soglasno podprl predlog novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki zvišuje sredstva za znanost in inovacije. Poslanci so podprli tudi predlog zakona o Akademiji znanosti za trajnostni razvoj, ki bo združevala znanstvenike za reševanje ključnih družbenih izzivov.