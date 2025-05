Prihodnji teden v parlamentu: Poslanci na matičnih odborih DZ o financiranju izobraževanja in rejništvu

pripravila Lea Majcen

Ljubljana, 11. maja - Poslanci bodo prihodnji teden na pristojnih odborih DZ obravnavali predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter predlog novele zakona o rejniški dejavnosti. Na seji se bo sestal tudi državni svet, ki bo med drugim obravnaval predloga novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.