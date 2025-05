V Galeriji Kresija razstava upodobitev cvetja Matije Medveda

Ljubljana, 14. maja - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo V svojem času enega najvidnejših slovenskih ilustratorjev Matije Medveda. Predstavlja dela z različnimi tehnikami in likovnimi slogi, vse pa povezujejo motivi cvetja, katerega ikonografija se je razvijala skozi različna zgodovinska obdobja in je predstavljalo različne ideje in motive.