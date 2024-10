V Galeriji Kresija razstava s predstavitvijo projekta Hiša na hribu

Ljubljana, 15. oktobra - V Galeriji Kresija bodo v sredo odprli razstavo Hiša na hribu/Skupaj. Istoimenski projekt združuje ljudi in ponuja prostor srečevanj in poglabljanj vase skozi umetnost, so zapisali na Zavodu CCC, ki odpira razstavo. Na njej bodo predstavljeni artefakti, ki odražajo njihovo (so)delovanje, od objekta, imenovanega MI:ZA, do skupnostnih prtov.