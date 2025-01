V Galeriji Kresija stripi in ilustracije Jureta Engelsbergerja in Elise Menini

Ljubljana, 29. januarja - V Galeriji Kresija bodo drevi odprli razstavo stripov in ilustracij Jureta Engelsbergerja in Elise Menini. Slovenski ilustrator in stripar ter italijanska stripovska mojstrica sta v središču pozornosti 20. edicije projekta Živel strip! Živela animacija! 25, ki je namenjenega popularizaciji stripovske kulture med mladimi.