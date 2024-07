V Galeriji Kresija razstava Arjana Pregla od zapisa ideje do slikarskega dela

Ljubljana, 15. julija - V Galeriji Kresija bodo v torek ob 19. uri odprli razstavo novih del slikarja Arjana Pregla z naslovom Slikarske samosabotaže. V seriji Pregl nadaljuje prikaz umetniške izjave in gre po poti od prvega likovnega zapisa ideje do njene zaključne manifestacije. Razstava bo na ogled do 27. avgusta.