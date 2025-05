TV Slovenija: Delodajalec naj bi nekaj turških delavcev zadrževal v delavskem naselju v Orehku

Koper/Divača, 13. maja - Okoli 40 turških delavcev gradbenega podjetja Yapi Merkezi v javnem pismu opozarja, da jih delodajalec od 21. marca zadržuje v delavskem naselju v Orehku, in da so deležni poskusov ustrahovanja, poroča TV Slovenija. Iz 2TDK so sporočili, da z veliko resnostjo jemljejo navedbe delavcev, ter da od turškega podjetja zahtevajo pojasnila.