Projekt Life Lynx med nominiranci za nagrado Life 2025

Ljubljana, 13. maja - Evropska komisija je objavila seznam nominirancev za nagrado Life 2025, ki jih vidi kot najbolj učinkovite, inovativne in navdihujoče projekte programa Life. Med devetimi nominiranci je tudi projekt Life Lynx, katerega namen je rešiti rise pred ponovnim izumrtjem v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah, so sporočili iz Zavoda za gozdove Slovenije.