V programu mladi varuhi risov sodeluje več slovenskih šol

Ilirska Bistrica, 25. maja - Na to, kaj se bo dogajalo s populacijo risa v prihodnosti, najbolj vplivajo odločitve ljudi, pri čemer je delo z mladimi bistvenega pomena, so na današnji novinarski konferenci izpostavili predstavniki projekta Life Lynx. V okviru dogodka so predstavili program mladi varuhi risov, pri katerem sodeluje več slovenskih osnovnih šol.