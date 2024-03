Po zaslugi projekta Life Lynx že več kot 30 potomcev doseljenih risov

Ljubljana, 20. marca - Konec marca se zaključuje mednarodni projekt reševanja risov pred izumrtjem Life Lynx, v okviru katerega so v Slovenijo in na Hrvaško preselili 18 karpatskih risov. Ob tem so zabeležili že več kot 30 potomcev doseljenih risov, kar je po navedbah predstavnikov projekta optimistično sporočilo za prihodnost.