Po zaslugi projekta Life Lynx se je število risov v Sloveniji podvojilo

Kočevje, 22. septembra - Spomladi prihodnje leto se bo zaključil projekt Life Lynx, v okviru katerega so v Slovenijo in na Hrvaško preselili 18 risov iz Slovaške in Romunije. Projekt, vreden sedem milijonov evrov, je bil večinoma financiran z evropskimi sredstvi, z njim pa so po oceni njegovih izvajalcev za zdaj zagotovili preživetje te največje evropske mačke pri nas.