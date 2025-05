Na Goriškem med EPK beležijo predvsem več tujih turistov

pripravila Eva Horvat

Nova Gorica/Gorica, 29. maja - Med EPK Nova Gorica - Gorica na Goriškem na obeh straneh meje beležijo povečano število turistov, predvsem tujih in dnevnih gostov. Obenem priznavajo, da je kdaj težko ločiti, kdo bi regijo obiskal tudi sicer. Velik generator obiska in mednarodne prepoznavnosti Goriške pa so tudi spremljajoči dogodki, kot je Giro d'Italia.