V Kranju začetek bienala tekstilne umetnosti BIEN

Kranj, 31. maja - Z odprtjem razstav v Kranju se danes začenja bienale tekstilne umetnosti BIEN 2025. Tokratni festival bo potekal na okoli 30 lokacijah na Gorenjskem in Goriškem, kjer bo tudi del programa EPK. Na festivalu, ki se bo sklenil 14. avgusta, bo sodelovalo 80 slovenskih in tujih ustvarjalcev ter kolektivov in 200 študentov tekstilnega ustvarjanja.