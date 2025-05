V Tržiču tradicionalni Minfos

Tržič, 10. maja - Turistično društvo Plac Tržič, Občina Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter Prirodoslovni muzej Slovenije ta konec tedna v Tržiču organizirajo tradicionalne Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja - 51. Minfos. Obiskovalcem bodo na voljo prodajni sejem, razstave, delavnice, predavanja in vodeni ogledi.