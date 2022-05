V Tržič se po dveh letih vrača tradicionalni Minfos

Tržič, 7. maja - Po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 se v Tržič vrača tradicionalni Minfos. 48. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja bodo potekali danes ter v nedeljo, in sicer na novi lokaciji, v prenovljeni dvorani na območju nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič.