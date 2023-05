Tradicionalni Minfos v Tržiču letos posvečen kremenu in fosilnim polžem

Tržič, 13. maja - Turistično društvo Plac Tržič ta konec tedna pripravlja tradicionalne, že 49. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja (Minfos). Ti bodo že drugo leto zapored potekali v prenovljeni dvorani na območju nekdanje Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, njihov letošnji strokovni poudarek pa bo na kremenu in fosilnih polžih.