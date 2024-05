V Tržiču 50. Mednarodni dnevi mineralov, fosilov in okolja

Tržič, 10. maja - Turistično društvo Plac Tržič ta konec tedna v Tržiču pripravlja jubilejne, 50. Mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja (Minfos). Na mednarodnem prodajnem sejmu, ki bo potekal do danes do nedelje, se bo na 2400 kvadratnih metrih razstavnih površin z minerali, fosili in nakitom predstavilo več kot 100 razstavljavcev.