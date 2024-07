V javni razpravi predlog za boljši položaj otrok v rejništvu in rejnikov

Ljubljana, 3. julija - Predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki ga je pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, želi izboljšati položaj otrok v rejništvu in izvajalcev rejniške dejavnosti. Mnenja in pripombe na predlog, ki je v javni razpravi od 20. junija, je mogoče podati do 30. avgusta, so objavili na ministrstvu.