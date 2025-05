Han: Vsak investiran evro v obrambo se mora povrniti v dobrobit državljanov

Ljubljana, 8. maja - Predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han ob načrtih za obrambno in varnostno politiko kot ključno izpostavlja, da ne bo prihajalo do proračunskih rezov. Izdatke bo treba načrtovati tako, da se bodo ti v največji možni meri povrnili v dobrobit državljanov in prinesli priložnosti za nova delovna mesta in slovensko gospodarstvo, je prepričan.