V Kašmirju spopadi med indijskimi in pakistanskimi vojaki

Islamabad/Lahore/New Delhi, 8. maja - Indijski in pakistanski vojaki so se po indijskih raketnih napadih na Pakistan ponoči spopadli z orožjem malega kalibra in topništvom ob razmejitveni črti v Kašmirju, je danes sporočila indijska vojska. Iz pakistanskega mesta Lahore davi poročajo o eksploziji. Pakistanski premier pa je v sredo napovedal maščevanje za ubite v indijskih napadih.