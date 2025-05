Iz sveta pozivi k miru in zadržanosti po spopadih med Indijo in Pakistanom

Peking/Washington/London/Pariz/Moskva/Bruselj, 7. maja - Iz sveta se vrstijo pozivi k miru in zadržanosti, potem ko so med Indijo in Pakistanom izbruhnili spopadi zaradi spora, ki ga je sprožil aprilski smrtonosni napad v indijskem delu Kašmirja. Peking in London sta izrazila pripravljenost posredovati za umiritev razmer, k diplomaciji in zadržanosti pa so pozvali tudi v Washingtonu, Parizu in Moskvi.